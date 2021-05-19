Eskişehir’de motosiklet hırsızlarına operasyon: 5 şüpheli yakalandı
Motosiklet hırsızlığı ihbarı alan ekipler, hırsızların kimliğini belirlemek için çalışmalar başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanan şahıslar gözaltına alındı.Abone ol
Eskişehir’de Tepebaşı’na bağlı Sakintepe Mahallesi'nde S.S. ve M.S. isimli şahıslara ait motosikletlerin çalınması üzerine ekipler harekete geçti.
Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların kimliğinin tespiti için çalışmalar başlattı.
Kimlikleri tespit edildi
Kimlikleri tespit edilen şahısların Eskişehir’de ikamet ettikleri belirlendi.
Düzenlenen operasyon ile O.B., O.K., A.A., İ.A, ve İ.B. isimli şahıslar, çaldıkları motosikletler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Serbest bırakıldılar
Çalıntı motosikletler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sahiplerine teslim edildi.
Adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.