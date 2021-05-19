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Oyak, Tamek Gıda'yı satın alıyor! Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor

Gıda alanında büyümeyi hedefleyen OYAK, Türkiye'nin önde gelen meyve suyu, konserve ve salça üreticilerinden Tamek Gıda'yı satın alıyor. Devir için Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor.

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Demir çelik, kimya, çimento, enerji, hizmet ve otomotiv başta olmak üzere bir çok sektörde faaliyet gösteren OYAK, Türkiye’nin önde gelen gıda üreticilerinden Tamek Gıda’yı bünyesine katıyor.

Dünya'dan Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre bir süre önce Türkiye’nin en büyük yerli çikolatalı ürünler ve atıştırmalık üreticilerinden Sanset Gıda’yı satın alan OYAK bu kez meyve suyu, konserve ve salça devi Tamek için harekete geçti.

Balıkesir ve Manisa’da üç fabrikası olan Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden Tamek’in satın alma anlaşması geçen haftalarda tamamlandı.

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