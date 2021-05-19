Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Ocaktan, Optimar anketiyle fena dalga geçti

OPTİMAR Araştırma'nın son anketi Abdulkadir Selvi'nin köşesinden duyuruldu. Karar yazarı Mehmet Ocaktan Optimar’ın anketini görünce “Acaba ben başka bir ülkede mi yaşıyorum” şeklinde tereddüt ettiğini belirtip anket sonuçlarını yerden yere vurdu.

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Geçmişte AK Parti'den milletvekilliği yapan Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, “Sipariş anketler Erdoğan’ı mutlu eder mi?” başlıklı köşe yazısında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin köşesinde yayınladığı Optimar Araştırma'nın anketini yerden yere vurdu. Optimar’ın anketini görünce “Acaba ben başka bir ülkede mi yaşıyorum” şeklinde tereddüt ettiğini söyleyen Ocaktan, şunları yazdı:

- Çünkü bu anket sonuçlarına göre memleketimiz o kadar harika yönetiliyormuş ki, bütün insanlar mutlu, kimsenin hiçbir sıkıntısı yok, işsizlik sorunu yaşanmıyormuş. Böylesine mutlulukların yaşandığı Türkiye’yi Almanlar kısmansın da ne yapsın ki…

- Mesela bu ankete göre, memleketimizin büyük sorunları olmadığı için yaşanan küçük sorunları(!) ancak AK Parti iktidarı çözebilirmiş… CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin hiç şansı yokmuş. Ve tartışmasız en sevilen ve beğenilen lider Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’mış…

- Evet özet olarak anketin sonuçları böyle. Ancak araştırmanın geneline baktığınızda, bu anketin bir amaca matuf olduğunu görüyorsunuz. Sık sık Ekrem İmamoğlu’nun düşüşte olduğunun altı çizilen ankette katılımcıların ancak yüzde 8.9’u memleketin sorunlarını İmamoğlu çözer diyor.

Öyle anlaşılıyor ki AK Parti İmamoğlu'ndan çekiniyor

- Öyle anlaşılıyor ki AK Parti İmamoğlu’ndan çekiniyor. Anlıyoruz ki türbede ellerini arkadan bağladığı için açılan soruşturma da bu endişenin bir sonucuymuş… Yeni AK Parti kendisini siyaseten zayıf hissediyor olmalı ki, neredeyse her hafta İmamoğlu’na yönelik muhtemel bir sempatinin önünü kesmeye yönelik garip gündemler oluşturuluyor.

Bu anketler Erdoğan'ı asla mutlu etmez

- Hemen belirtelim, bu tür sipariş anketler bir siyaset duayeni olan Tayyip Erdoğan’ı asla mutlu etmeyecektir. Çünkü o Türkiye’de siyasetin nasıl bir evrilme içinde olduğunu herkesten daha iyi anlayacak siyasi tecrübeye sahiptir.

Optimar mutlu insanlar ülkesini keşfetmiş

- Ama öyle anlaşılıyor ki Optimar, mutlu insanlar ülkesini keşfetmiş ve Erdoğan’a da bu mutlu ülkeyi pazarlamaya çalışıyor...

- Bu müthiş keşfe göre mutlu insanlar ülkesinde işsizlik yok, insanlar evine ekmek götürme derdi yaşamıyor, çiftçiler satamadıkları ürünlerini dökmek zorunda kalmıyorlar, tam kapanma günlerinde bile esnaf kirasını tıkır tıkır ödüyor. Bu mutluluklar ülkesinde insanları öldüren salgın günlerinde lebalep kongreler düzenlenmiyor.

- Her şeyin hukuk devleti çerçevesinde yürütüldüğü bu mutlu insanlar ülkesinde bakanlar, kendi şirketinden bakanlığına dezenfektan almıyor. Her şeyin güllük gülistanlık olduğu bu ülkede, 1990’lı yılların çete-mafya artıkları da ortalarda cirit atmıyor…

- Bu mutlu insanlar ülkesinde ekonomi uçuşta olduğu için kimse Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını arka kapıdan satma ihtiyacı hissetmiyor. Bu mutlu insanlar ülkesinde devlet ve siyasetçilerin elleri öylesine temiz ki, yönetme sorumluluğunda olan hiçbir yetkili ülkeye giren milyarlarca dolarlık 5 ton kokainin kime geldiğini sorma gereği bile duymuyor.

- Bu mutlu insanlar ülkesinde öylesine bir özgürlük ortamı var ki gazeteciler, yazarlar, sivil toplum insanları düşüncelerinden dolayı hapse atılmıyor, hukuk tıkır tıkır işliyor ve bütün dünya bu ülkeyi gıpta ile izliyor… Ne diyelim, madem araştırma şirketine göre mutlu insanlar ülkesinde yaşıyoruz, bize de nankörlük değil mutlu olmak düşüyor!..