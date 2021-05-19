CHP'li Mahmut Tanal'dan İsrail'e suç duyurusu

CHP’li Mahmut Tanal, Gazze’de Filistinli sivillerin katledildiği saldırılarla ilgili Siyonist İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Siyonist İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Siyonist İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi hakkında ‘İnsanlığa karşı suçlar’, ‘Soykırım’, ‘Uluslararası hukuku ihlal’ gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Tanal, suç duyurusu dilekçesinde, Siyonist İsrail güçlerinin Müslümanların kutsallarını çiğneyerek, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahalesiyle başlayan, Siyonist İsrail ordusunun Gazze kentini bombalamasıyla devam eden süreci anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma dosyası açılan dilekçesinde, Siyonist İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde mazlum Filistin halkına ‘soykırım’ uyguladığına dikkat çeken CHP’li vekil, şu ifadeleri kullandı:

“İç politikada seçim hesapları içerisine giren, ABD Başkanı Joe Biden’ın desteğini arkasına alan Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla Siyonist İsrail ordusunun havadan ve karadan Filistin topaklarına, Gazze kentine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce masum Filistinli sivil yaşamını yitirmiştir. Yine hedef gözetilmeksizin, hiçbir kural tanımaksızın gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan Filistinli sayısı bini aşmıştır. Adeta gözü dönmüşçesine hareket eden, uluslararası insancıl hukuku ihlal eden Siyonist İsrail’in savaş uçaklarıyla sağlık merkezleri, insani yardım kuruluşlarının bulunduğu binalar, uluslararası medya kuruluşlarının ofisleri hedef alınmıştır.”

“TÜRKİYE’DE YARGILAMA YAPILABİLİR”

Tanal, dilekçesinde Siyonist İsrail devletinin Filistinli sivilleri katletmeye yönelik tutumunun Türk Ceza Kanunu’nun 76. maddesi gereğince ‘soykırım’ suçu oluşturduğunu, TCK 76. maddesine göre ‘insanlığa karşı suç’ kapsamına girdiğini kaydetti.

Dilekçede, uluslararası insancıl hukukunun tüm ilkelerini ihlal eden Siyonist İsrail’in, imzalamış olduğu Cenevre Sözleşmeleri’ni de ihlal ettiğine dikkat çeken Tanal, ‘Cenevre Sözleşmeleri’nin 3. maddesi açıkça göstermektedir ki, İsrail uluslararası hukuka aykırı hareket etmektedir, nerede ve ne zaman olursa olsun, suçludur ve suçlu kalacaktır” ifadesini kullandı. Tanal, İsrailli yetkililerin Filistin topraklarında işledikleri suçlar nedeniyle TCK’nın 8. maddesi uyarınca Türkiye’de yargılama yapılabileceğinin altını çizdi.