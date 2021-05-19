Balıkesir'den acı haber! Covid-19'a yakalanan hemşire emeklilik dilekçesini veremedi

BALIKESİR Devlet Hastanesi'nde görevli 48 yaşındaki hemşire Medine Gündüz, emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanırken korona sebebiyle hayatını kaybetti.

Abone ol

Covid-19 pandemisi Balıkesir'de bir sağlık çalışanını daha hayattan kopardı. Balıkesir Devlet Hastanesi Dahiliye Servisinde görev yapan ve meslekte yaklaşık 25 yıldır çalışan hemşire Medine Gündüz, yakalandığı Covid nedeniyle hayatını kaybetti. Gündüz'ün vefatının ardından hastane yönetimi sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı paylaştı.

Mesajda, "Bir süredir yoğun bakımda yatarak tedavi gören hastanemiz personellerinden hemşire Medine Gündüz Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Hastane idaresi olarak merhumeye Allah’tan rahmet diler, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz" denildi.

Gündüz'ün vefatı ile yakınları büyük üzüntü yaşadı. Medine Gündüz'ün nisan ayında emekliliği hak ettiği ve emeklilik evraklarını hazırlamaya başladığı zaman diliminde hastalığa yakalandığı öğrenildi. Durumu ağırlaşan Gündüz'ün bir süre de yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.