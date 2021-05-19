Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! 5 isme kafayı taktı

Galatasaray'la olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Fatih Terim'in transfer listesini mevcut yönetime ilettiği ortaya çıktı.

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Galatasaray, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu averajla ikinci sırada bitirdi. Sarı Kırmızılılar büyük çalkantılar ve kaosla girdiği son düzlükte 6 hafta üst üste kazanarak zirveye ortak olsa da son maçta Yeni Malatyaspor karşısında istenen farklı galibiyeti elde edemedi ve şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı. Sarı Kırmızılı takımda son maçta kaybedilen şampiyonluğun üzüntüsü yaşansa da teknik heyet son 6 haftada futbolcuların gösterdiği performanstan memnun kaldı. Gelecek sezonun planlaması da yapılmaya başlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Tecrübeli teknik adam Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hemen ardından yaptığı açıklamada ayrılık sinyali vermişti. Bunun üzerine Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Terim'e destek olmuştu.

Yeni gelecek yönetim Fatih Terim'le çalışacak. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı. İşte Terim'in transfer listesi...

Fernandes konusu

Fatih Terim, devre arasında kadroya katılan Gedson Fernandes'in 1 yıl daha kiralanmasını istedi. Yönetim bu öneriye sıcak baktı. Portekizli yıldızın kulübü Benfica ile yakın zamanda görüşmeler başlayacak ve Gedson Fernandes 1 yıl daha kiralanacak.

Halil için pazarlık

Fatih Terim ayrıca Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınmasını talep etti. Sarı Kırmızılı yönetim bu öneriye sıcak baktı. Mevcut yönetim transfer görüşmelerine başlayacak fakat Halil'in transferi Galatasaray'ın yeni seçilecek yönetimine kalabilir.

İç transfere ağırlık verilecek

Galatasaray'da dış transfer kadar iç transfer de büyük önem taşıyor. Birçok oyuncunun sözleşmesi sona erecek ve kadroda büyük bir boşluk oluşacak. Sözleşmesi sona erecek isimlerden Emre Akbaba'nın takımda kalması için görüşmeler başladı.

Emre ve Şener kalacak

Emre Akbaba, Galatasaray'ın son 6 haftada elde ettiği galibiyetlerde büyük rol oynadı. Milli futbolcunun son dakikada kaydettiği gollerle Sarı Kırmızılılar zirve yarışından kopmadı. Emre Akbaba ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılacağı belirtildi. Fatih Terim, Şener Özbayraklı konusunda da sürpriz bir karara imza attı. Tecrübeli teknik adam Şener'in takımda kalmasını istedi. Yönetim, tecrübeli futbolcu ile görüşüp yeni sözleşme imzalayacak.

Ömer imzalıyor

Şener Özbayraklı gibi Ömer Bayram da Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak. Fatih Terim'in bu iki ismi rotasyonda kullanmak istediği ve performanslarından memnun kaldığı ifade edildi.



İlk hedef Kaan

Fatih Terim'in transfer listesi de ortaya çıktı. Yerli oyunculara ağırlık vermesi beklenen Galatasaray'da ilk hedef Kaan Ayhan... Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündeme gelen Kaan Ayhan'ın ikna edilmesi ve Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

Aytaç Kara ve Salih Uçan

Galatasaray'ın prensipte anlaşma sağladığı Aytaç Kara konusunda bir problem bulunmuyor. Aytaç Kara'nın Galatasaray'daki belirsizlik ortamının sona ermesiyle resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi. Galatasaray'da asıl hedef Salih Uçan... Beşiktaş'ın 3 yıllığına anlaşma sağladığı belirtilen Salih Uçan için Galatasaray da devreye girdi. Aytemiz Alanyaspor ile son 2 sezonda başarılı performans sergileyen Salih Uçan'ın menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Kenan Karaman-Alpaslan Öztürk

Galatasaray'da Kenan Karaman da Terim'in listesinde yer alan isimlerden... Şenol Güneş'in A Milli Takım'da süre verdiği Kenan Karaman için pazarlıklar sürüyor. Fatih Terim, Kenan Karaman'ı özellikle istiyor. Galatasaray'da listede yer alan bir başka isim Alpaslan Öztürk... Geçtiğimiz günlerde Göztepe'ye veda eden ve bonservisi elinde bulunan milli futbolcunun menajeriyle görüşmeler sürüyor. Alpaslan Öztürk'ün gelecek sezon Galatasaray forması giymesi bekleniyor.