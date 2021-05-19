Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Filistin diplomasisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin konusunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüşürken çatışmaların durması için çalışacağı ifade edildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin’i görüştü.

İsrail-Filistin krizinin nedenlerinin ve Kudüs'te son haftalarda tansiyonun yükselmesinin tartışıldığı görüşmenin Macron, Sisi ve Abdullah arasında telekonferans yöntemiyle gerçekleştiği belirtildi.

Macron İsrail'e yapılan saldırıları kınadı

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada "Fransa Cumhurbaşkanı, Hamas ve diğer terör gruplarının üstlendiği ve İsrail ile halkına karşı düzenlediği saldırıları bir kez daha sert şekilde kınadı. Macron ayrıca, İsrail'in devam eden askeri operasyonları ve çatışmalar nedeniyle birçok Filistinli sivilin kaybından üzüntü duydu." İfadeleri yer aldı.

Macron çatışmaların durmasını istiyor

Görüşmeden sonra yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanının İsrail-Filistin krizinde can kaybının yüksek olduğunu belirterek durumun gidişatı ve şiddetin tırmanma riski konusunda endişelerini dile getirdiği dile getirildi.

Macron'un, bu çatışmaların en kısa sürede durması ve ateşkesin sağlanması için çabalarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Macron'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ateşkesin sağlanması ve çatışmaların durması yönünde karar alınmasını istediği belirtildi.

Macron’un ayrıca Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile de görüştüğü ifade edildi.