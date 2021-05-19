Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta devam edecek mi? İşte yanıtı

Sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın "Biraz dinlenmem lazım. Çok yoruldum. Biraz kafamı dinlemem lazım. Biraz evde oturup, televizyon seyredip, kafamı dinlemek istiyorum. Bir süre futbol konuşacağımı zannetmiyorum. Biraz dinlenmem lazım. O işlere sonra bakarız. Geleceğimi falan da çok düşünmüyorum, biraz dinlenmem lazım" dedi.

Abone ol

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın "Çok güzel bir olay yaşandı. Biz Antalyasporluları alkışladık, onlar da bizi alkışladı. Futbol böyle olmalı. Birbirimize saygı duymalıyız. Her şey kupa kazanmak değil. Bunun bir oyun olduğunu, birbirimize saygı duymamız gerektiğini bilmeliyiz. Antalyaspor'u ve Ersun Hoca'yı tebrik ediyorum" dedi.

Sezonu iki kupayla tamamlamalarını değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın "Kupa kazanmak tabii ki önemli. Çok zor bir sezonda, sıkıntılı sürecin içinden geçerek iki kupa kazandık. Allah'tan başka bir şey istemem. Bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak. En büyük pay tabii ki oyuncularımın. Karakter ortaya koyarak iki kupa kazandılar. Allah hapsinden razı olsun. Ben ve ekibim takımı ayakta tutmaya çalıştık. Hiçbir zaman düşmedik. Uzun maratonda bu çok önemlidir. İki kupayı taraftarımıza armağan ediyorum. Galatasaray da başarılı. Fenerbahçe de sonuna kadar yarışı kovaladı. Onları başarısız görmüyorum. Bizde kupayı alan başarılı gösteriyor. Üç büyük camia arasında sona kadar çekişme yaşandı. Böyle bakmalıyız. Averajla kazandığımız için şanslı olan da taraftık, bunu söylememiz lazım. Çok ciddi birlik-beraberlik örneği gösterdik. Allah da bize yardım etti." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın "Biraz dinlenmem lazım. Çok yoruldum. Biraz kafamı dinlemem lazım. Biraz evde oturup, televizyon seyredip, kafamı dinlemek istiyorum. Bir süre futbol konuşacağımı zannetmiyorum. Biraz dinlenmem lazım. O işlere sonra bakarız. Geleceğimi falan da çok düşünmüyorum, biraz dinlenmem lazım" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kazanan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "4-5 günde 2 kupa kazanmak önemli. Aylardır verilen mücadelenin, uğraşın, herkesin ortaya koyduğu karakterin sonucunda İzmir'de iki kupa almak bizi memnun etti." dedi.

Yalçın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rakipleri Antalyaspor'un güçlü bir takım olduğunu ve finale kadar gol yemeden geldiğini hatırlattı.

Zor müsabakayı kazandıklarını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Zaman zaman bizim, zaman zaman onların üstün olduğu bir müsabakaydı. Kazanmak çok önemliydi. Ligden sonra 'rehavet düşer' diye bir korkum vardı. İki gün kutlama filan oldu ama oyuncularımız karakterli bir şekilde oynayarak Türkiye Kupası'nı da kazandık. 4-5 günde 2 kupa kazanmak önemli. Aylardır verilen mücadelenin, uğraşın, herkesin ortaya koyduğu karakterin sonucunda İzmir'de iki kupa almak bizi memnun etti. Tarihin en zor sezonunda iki kupa kazanmak camiamız için değerliydi.''



