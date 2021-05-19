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Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazandı Fenerbahçe'ye yaradı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın Frapot TAV Antalyaspor'u mağlup ederek kupayı kazanmasıyla Süper Lig takımlarının Avrupa haritası belli oldu.

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Beşiktaş'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından gözler gelecek sezon için Avrupa kupaları biletlerine çevrildi. Lig sıralamasına göre alınan sonuçlara göre şampiyon Beşiktaş ve ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Ligi üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off, dördüncü Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ise UEFA Konferans Ligi Ön Eleme turuna katılacak. 

Bordo Mavililer, Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 3 ön eleme turunu geçmesi şart. Abdullah Avcı'nın ekibi yeni sezonun ilk resmi maçına 22 Temmuz'da çıkacak

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