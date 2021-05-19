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Diyarbakır'da şiddetli patlama! Ambulanslar sevk edildi

Diyarbakır'da akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın kaynağı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken olayın Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde meydana geldiği iddia edildi.

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DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre patlamanın Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde meydana geldiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan saldırıyı doğrularken herhangi bir zaiyat oluşmadığını söyledi.

İşte Soylu'nun o açıklaması;

"Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur."

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