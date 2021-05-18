Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u ilk yarıda Josef De Souza ve Valentin Rosier ile bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götürdü. Kara Kartal, 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez sezonu çifte kupa ile tamamlarken; Antalyaspor, önümüzdeki sezon için Avrupa hayallerine veda etti.

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Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. kez kupayı kazandı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın başında Josef de Souza ile 1-0 öne geçen Kartal, ilk yarıyı Valentin Rosier'in 30. dakikada attığı golle 2-0 üstün tamamladı.

Göztepe'yi 2-1 yenerek averajla Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, 3 gün sonra aynı statta Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.

Beşiktaşlı futbolcular, kupa töreninde büyük sevinç yaşadı.

Maçtan önemli dakikalar

3. dakikada Hutchinson'un attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortada kaleci Boffin'den seken topu iyi takip eden Josef de Souza yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Gökdeniz'in savunmaya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta top yandan auta gitti.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in Fredy'den sıyrılıp attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal topla bir süre ilerledikten sonra yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Rosier meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

39. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Hutchinson'un yaptığı vuruşta direkten dönen top kaleci Boffin'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

64. dakikada Fredy'nin pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda kaleci Utku topu uzaklaştırdı.

74. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan aktarılan topu kaleye göndermek isteyen Gökdeniz Bayrakdar'ın topuna son anda müdahale eden Josef de Souza tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakayı 2-0 kazanan Beşiktaş Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Antalyaspor: 0 - 2 :Beşiktaş

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 70 Sam), Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin (Dk. 78 Ufuk Akyol), Hakan Özmert (Dk. 46 Mert Yılmaz), Amilton (Dk. 78 Orgill), Fredy, Podolski

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal (Dk. 86 Rıdvan Yılmaz), Hutchinson (Dk. 78 Mensah), Necip Uysal (Dk. 65 Dorukhan Toköz), Nkoudou (Dk 65 Gökhan Töre), Larin

Goller: Dk. 3 Josef de Souza, Dk. 30 Rosier (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 63 Nuri Şahin, Dk. 73 Kudriashov, Dk. 85 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 87 Utku Yuvakuran (Beşiktaş)