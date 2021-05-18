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Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası mutlu sonla bitmeyecek

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den 1 yıllığına kiralayarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal takımdan ayrılıyor. İngiliz ekibi, Monaco'nun 15 milyon euroluk teklifini kabul etti.

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Beşiktaş'ın şampiyonluğunda aslan payına sahip olan Rachid Ghezzal'in yeni adresi belli oluyor. Beşiktaş'ın kiralık olarak Leicester City'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için Monaco 15 milyon euro teklif etti. Ghezzal'den para kazanmak isteyen İngiliz ekibi de bu teklife olumlu yanıt verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor
Haber Global'de yer alan habere göre oyuncudan para kazanmak isteyen Leicester City, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala, gelen 15 milyon avroluk teklifi kabul etti. Monaco ile Leicester City, oyuncunun transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlarken Ghezzal'in kalbi Beşiktaş'ta. Siyah beyazlı formayla büyük çıkış yakalayan ve kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan 28 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'la gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Oyuncudan memnun olan ve bonservisini almak isteyen Beşiktaş'ın nasıl bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çalacağı ise belirsizliğini koruyor.

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