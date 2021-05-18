Bülent Arınç'tan Meral Akşener'e; Erdoğan'dan özür dile!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerine tepkiler art arda gelmeye devam ediyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında, Filistin halkına insanlık dışı saldırılarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için ''Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu'' demişti.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç da Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterenler arasında yer aldı. İşte Bülent Arınç'ın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemeye davet ettiği o paylaşımları;

''İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in bir süredir muhalefet yapmak adına Sayın Cumhurbaşkanı için kullandığı istihza dolu ifadeleri kaygılı bir şekilde takip ediyor ve bundan rahatsızlık duyuyordum. Siyaset dilinin temel ahlâk normları çerçevesinde belli bir seviyeyi koruması gerektiğini düşünüyorum.

Netanyahu’ya benzetmek gibi bir gaflette bulunmuştur

Ancak son dönemde kullanılan bazı müstehzi ifadeler ve gülünç benzetmeler açık bir şekilde kişilik haklarına saldırı boyutuna ulaşmış durumda. Sayın Akşener partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanını İsrail’in başbakanı Netanyahu’ya benzetmek gibi bir gaflette bulunmuştur.

“One minute” olarak tarihe geçen bir olayın kahramanı olmuştur

Milyonlarca insan biliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı 2009 Ocak ayında Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in yüzüne karşı “Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz, plajdaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü çok iyi biliyorum” diyerek “one minute” olarak tarihe geçen bir olayın kahramanı olmuştur. Böyle bir kişiliği Netanyahu ile aynı kefeye koymak Sayın Cumhurbaşkanına karşı hakaret, haksızlık ve hadsizliktir.

Cumhurbaşkanından özür dilemeye davet ediyorum

Sayın Erdoğan’ın Filistin’in haklı davasına ve masum Filistin halkına nasıl sahip çıktığının, bu konuyu politik olmaktan ziyade bir inanç meselesi olarak kabul ettiğinin kırk yıldır şahidiyim.Şahsına ve siyasî mücadelesine saygı duyduğum Sayın Akşener’in bu sözlerini kınıyor; bu üsluptan vazgeçmesini diliyor ve kendisini Sayın Cumhurbaşkanından özür dilemeye davet ediyorum.''