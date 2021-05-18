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40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları açıldı

Anadolu Ajansı

40 yaş üzeri tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları açıldığını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu ana kadar 752 bin 600 çalışanın aşı olduğunu açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı randevularının açıldığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz."

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