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Ahmet Nur Çebi ve Arda Turan PFDK'da

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Arda Turan PFDK'ya sevk edildi.

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Süper Lig'de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, Galatasaraylı oyuncu Arda Turan da "sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta, "talimatlara aykırı hareketleri" ve "saha olayları", Göztepe'nin aynı müsabakada "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketleri", Hes Kablo Kayserispor da Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "talimatlara aykırı hareketi", Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın da "sportmenliğe aykırı açıklamaları" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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