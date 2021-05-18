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Türkiye ilk kez PESCO bünyesindeki bir projede yer almak için başvuruda bulundu

Hollanda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) savunma anlaşması Daimi Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO) bünyesinde yürütülen bir projeye katılmak istediğini teyit etti.

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Türkiye, ilk kez Avrupa Birliği (AB) savunma anlaşması Daimi Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO) bünyesindeki bir projede yer almak için başvuruda bulundu. Proje koordinatörü Hollanda Savunma Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başvurusunu teyit etti.

Türkiye'nin katılmak istediği proje, askeri personelin ve askeri teçhizatın Avrupa içinde ve dışında hızlı bir şekilde taşınmasını öngörüyor. Hollanda Savunma Bakanlığının açıklamasında, Türkiye dışında yine NATO üyesi ABD, Kanada ve Norveç'in de projeye katılmak için başvurduğu ve bu ülkelerin başvurularının oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Ankara'nın katılım talebinin AB üyesi ülkelerin tamamı tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile yakın işbirliğine Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri veya Kıbrıs meselesi nedeniyle sıcak bakmayacakları belirtiliyor. NATO üyesi Türkiye'nin başvurusunun reddedilmesinin ise Ankara tarafından hakaret olarak anlaşılabileceği endişesi bulunuyor.

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