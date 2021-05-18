İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıları bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün süre istediği belirtildi.

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İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklardan alınan bilgiye göre; ABD'li yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi. Netanyahu ise İsrail ordusunun Gazze'deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi. Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail'in Gazze saldırılarının çarşamba ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi.

Öte yandan; İsrail'in Walla News gazetesi muhabirlerinden Barak Rafid da İsrailli yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı. İsrailli yetkililerin Gazze operasyonunu tamamlamak için 24 ila 48 saate ihtiyacı olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafid, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e mesajının 'operasyon süresinin dolmaya başladığı' yönünde olduğunu kaydetti.