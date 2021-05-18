Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Gazze tepkisi: İnsanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar"

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmün yanı sıra masum insanların öldürülmesine sebep olmasına sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar. Filistin konusunda Türkiye'de ortak bir dayanışma iklimi var. Bunu koruma hususunda hassasiyet göstermemiz lazım. Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir.

''Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz''

Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek konusunda dikkatli olmamız, hepimizin görevidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam edecektir."