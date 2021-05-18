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Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı

ANKARA merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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