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Menemenspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karan ve ekibine teşekkür edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 30 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladığımız ve o tarihten bu yana kulübümüz içerisinde birlik, bütünlük ve huzur sağlamak için gece gündüz çalıştığımız, Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır."

"Bu süre zarfında görevini en iyi şekilde icra eden Ümit Karan, Recep Yazıcı ve tüm teknik ekibe kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ümit Karan'a bundan sonraki hocalık dönemlerinde başarılar dileriz."

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