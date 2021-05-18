Manisa’da 4 genç ölü bulunmuştu! Sevgilisine attığı son mesaj ortaya çıktı

MANİSA'da tarlada yan yana bulunan 4 gencin ölümüyle ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Serkan Zangal'ın olay gecesi saat 04.49'da sevgilisi Buse Çınarcık'a siyah kalp koyup 'Seni seviyorum' mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

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Manisa'da 4 gencin tarlada yan yana ölü bulunmasıyla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Serkan Zangal'ın cep telefonunun açılış şifresinin tespit edildiği ve incelendiği, ancak Ümit Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın cep telefonlarının açılamadığı ifade edildi. Serkan Zangal'ın olay gecesi 03.53'te Volkan isimli kişiye gönderdiği mesajda 'Bu kadar katılır mı sigaraya?' diye yazdığı belirtildi.

Sabah'ın özel haberine göre Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce hazırlanan uzmanlık raporunda olay yerinde bulunan 4 adet 12 kalibre av fişeği kartuşunun yine olay yerinde bulunan 323 numaralı kırma av tüfeğinden atıldığı tespit edildi. Muharrem Zengin, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın'ın sağ el, sol el, yüz ve elbise üzerinden alınan svaplarda atış artıklarının bulunduğu, Ümit Zangal ile olay yeri ilk görgü tanığı Deniz Cüvelek'e ait svaplarda atış artığı bulunmadığı rapora yansıdı.

Olayda kullanılan tek kırma tüfek ile olay yerinde bulunan 45 ADB 481 plakalı araçta başka birine ait parmak izi bulunmadığı vurgulandı.

İkinci kişiye ait DNA bulunamadı

Cinayet şüphesi ile boğuşma sırasında katil ya da katil zanlılarının gençlerin tırnaklarında doku örneği bırakabileceği ihtimaline karşın DNA incelemesi yapıldı. 4 gencin de alınan tırnak arası örneklerinde İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede herhangi bir ikinci şahsa ait DNA profiline rastlanmadı.

Olayda ilk hayatını kaybeden Ümit Zangal'ın kanında ve idrarında farklı etken maddeler içeren uyutucu, uyuşturucu, uyarıcı maddeler tespit edildiği, bu maddelerin kandaki düzeylerinin tek başlarına öldürücü dozda olmadığının, birbirleriyle etkileşimlerine bağlı olarak solunum baskılanması, kalpte ritm bozukluğu, akciğer ödemi gibi bazı olumsuz yan etkiler nedeniyle ölümün tıbben mümkün olduğu otopsi raporunda belirtildi. Muharrem Zengin, Serkan Zangal ile Neşet Dalgın'ın bitişik atış sonucu hayatını kaybettiği vurgulandı.

Muharrem Zengin'in kız arkadaşı Nevin Selçuk ile olay gecesi saat 22.00 sıralarında görüştüğü, asker uğurlaması için Alaşehir'den arkadaşlarının geldiğini ve birlikte alkol aldıklarını söylediği ifade edildi. Volkan Cihan ifadesinde Muharrem Zengin'i 23.00 ile 01.00 arası aradığı, araç içinden müzik sesi geldiğini söyledi. Ahmet Uysal ise ifadesinde olay gecesi 03.50 sıralarında olay yerine doğru beyaz renkli bir aracın evinin önünden geçip gittiğini söylerken, Ahmet Zengin ise 04.10 sıralarında aracı olay yerine doğru giderken köy içinde gördüğünü anlattı. Serkan Zangal 04.49 sıralarında kız arkadaşı Buse Çınarcık'a genelde olduğu gibi siyah kalp koyup 'Seni seviyorum' mesajı gönderdiği belirtildi.

Kardeşine veda videosu gönderdi

Neşet Dalgın'ın 04.00 sıralarında kardeşi Mert Dalgın'a veda konuşması içerikli videoyu gönderdiği ifade edildi. 4 gencin başkaca bir kimseyle irtibat kurmadıkları ve başka şüpheliye rastlanmadığı gerçekleşen eylemin Ümit Zangal'ın uyuşturucu madde kullanması sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Serkan Zangal, Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın silahla intihar ettiklerinin değerlendirildiği ve bu nedenle soruşturma yapmayı gerektirecek bir suç şüphesi ve suçlu bulunmadığı belirtildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı bu nedenle 4 gencin ölümüyle ilgili 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi.

Arama kayıtları silindi iddiası

Savcılık soruşturmayı yürütürken 4 gencin cep telefonuna incelemek üzere el koymuştu. Sadece Serkan Zangal'ın cep telefonunun açılmış, diğer 3 gencin cep telefonları açılıp incelenememişti. İddiaya göre ailelere 3 telefonun kırıldığı söylendi. Aileler bunun üzerine telefonları kıran kişilerle 'suç delilinin yok edilmesi', 'mala zarar verme' ve 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak soruşturma tamamlandıktan sonra 3 telefon da ailelere sağlam olarak teslim edildi. Buruk bir sevinç yaşayan aileler, bu kez de telefonlarda olay günkü mesaj ve arama kayıtlarının silindiği iddiasıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 'kovuşturmaya yer yoktur' kararına itiraz etti.