Akşener'in Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesine AK Parti'den sert tepkiler: En büyük çirkinlik

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Netanyahu' benzetmesi yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener'i sert bir dille kınayarak, 'Siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinlik' ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Eğer Akşener, Netanyahu’yu birilerine benzetecekse 'açık işbirliği - gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında çirkin bir benzetmede bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti. Ak Parti'den peş peşe sert yanıtlar gecikmedi.

"Siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinlik''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meral Akşener'in tepki çeken sözlerinden sonra bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

"İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir.



Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sn Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir.

"Ahlak dışı bir sapma''

Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır.

Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin "Filistin düşmanlarına destek veren" bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin.

"Cumhurbaşkanımız uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir''

Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs'ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır. Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu'nun kara propagandasına destek olmaktır sadece.

Sn Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir."

Kurtulmuş: Netanyahu’yu ittifak yaptığı PKK'nın siyasal uzantısına benzetsin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı katil Netanyahu'ya benzeten Akşener'e sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Eğer Akşener, Netanyahu’yu birilerine benzetecekse 'açık işbirliği- gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin" dedi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Meral Akşener'i sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu’yu birilerine benzetecekse “açık işbirliği - gizli ittifak” yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin.

Adalet Bakanı Gül: Hadsiz ve çirkin... Özür dile...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akşener'in sözlerine sert tepki göstererek, "Siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkarılmamalıdır. İyi Parti Genel Başkanı'nı hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum." açıklamasını yaptı. Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır." ifadesini kullandı.

Bakan Mustafa Varank: Yazıklar olsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Filistin’de Erdoğan’a dua eden mazlumların ahı sizi yakar Meral Akşener. Sizin milliyetçiliğiniz kendi ülkesinin liderini azılı bir katille eş tutmak mıdır? Belli ki terör yandaşı partilerle ittifak kurdukça diliniz Kandille uyumlu hale geliyor. Yazıklar olsun!' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise, 'Bu dilden, bu üsluptan, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı’nı terörist,bebek katili Netanyahu ile aynı kefeye koyan bir siyasetçimizin varlığından, arsızlığından utandım.... Allah kimseyi siyasi hırsları uğruna bu kadar zelil duruma düşürmesin.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'Akşener, siyasî eleştirinin de bir sınırı vardır. Bu Netanyahu benzetmesi ayıptır, kamu vicdanıyla ters düşmektir. Konuşma metninize bunu yerleştirenler size ve Türkiye siyasetine tuzak kurmuşlardır.' dedi.