BIST 1.460
DOLAR 8,35
EURO 10,20
ALTIN 501,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Gazze'ye umut ol

Kars'ta yıldırım isabet etmesi sonucu iki kez duran kalbi çalıştırıldı

KARS'ın Digor ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Buldu'nun, hastanede 2 kez duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldı.

Abone ol

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bacalı köyünde meydana gelen olayda, arazide hayvan otlatan arkadaşının yanında olan 28 yaşındaki Mehmet Buldu, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Buldu, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 kez kalbi durdu
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Hastanesi'ne getirilen Buldu'nun, 2 kez kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle Buldu'nun kalbi çalıştırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Buldu, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da evini yakıp kullanılmaz hale getirdi! Giderken mahalleliye bakın ne dedi
Vakalar arttı! Adıyaman'da 16 ev karantinaya alındı
Bursa'da avukat hayatının şokunu yaşadı! Yanağını ısırıp parça kopardı!
AK Partili Akbaşoğlu'ndan, CHP'nin 'HDP'ye bakanlık' açıklamasına tepki
Antalya'da morg önünde annenin en zor anı: 21 yaşındaki ölen kızı için kahroldu
CHP'den Ruhsar Pekcan hamlesi! Araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiler
Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a kapsamlı rapor
İstanbul'da iğrenç olay ortaya çıktı! Anne şok oldu: Oğlum 2 kere görmüş
Milli Takımlar'dan açıklama: Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre'yi seçti
Şişli'de dört katlı binanın girişinde korkutan yangın
Yorumlar