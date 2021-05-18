WhatsApp sözleşmesini kabul edenler dikkat! Cumhurbaşkanlığı'ndan uyarı geldi

WhatsApp'ın yeni gizlilik güncellemesini kabul eden vatandaşların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaya zorlandığını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir" uyarısında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp'ın yeni gizlilik güncellemesini kabul eden vatandaşlara uyarılarda bulundu. Koç, vatandaşların sözleşmeyi onaylamadan önce kişisel verilerin kullanımı hakkında önemli ayrıntıların incelenmesi gerektiğini söyledi.

''Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir''

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, uygulama ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

''Bazı durumlarda mesajlar da sunucularda saklanabilir. IP adresi, telefon numarası, konum gibi veriler toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali de var.

Mesajlaşma, arama, durum, grup adı dahil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgileri en son ne zaman güncellediğini gibi bilgiler toplanabilecek.

Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek.

Konumla ilgili özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumunu tahmin etmek için IP adresleri ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgiler kullanılabilecek.''

Kamu kurumları bip'e geçti

Öte yandan Koç, yerli ve milli uygulama kullanmanın önemine dikkat çekti. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasını boykot kararı almıştı.

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere artık devlet kurumları da yerli uygulama BiP'e geçmişti. Kamu kurumları tarafından bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmıştı.