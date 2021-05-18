Emre Belözoğlu'ndan Ali Koç'a kapsamlı rapor

Fenerbahçe A Takım Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç'a kadro yapılanmasıyla ilgili raporu verdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u deplasmanda yenmiş ve sezonu 82 puanla 3. sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe, rotayı yeni sezona çevirdi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, kapsamlı bir rapor hazırlatıp Başkan Ali Koç'a iletti. Erol Bulut dönemiyle ilgili eksileri- artıları çıkaran Emre Belözoğlu, ligin en iyi yerli futbolcularına sahip olduklarını belirtti.

Takım iskeletinin yüzde 90'ını kurduğunu belirten Emre Belözoğlu, yeni transferlerle ilgili temkinli olacaklarını dile getirdi. Fenerbahçe'de bunun yanında emre Belözoğlu'nun devam edip etmeyeceği belli değil.

Sarı-lacivertlilerin hocası, kesinlikle para konuşmayacağını ve boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu vurguladı. Gerekli bölgeye nokta atış transfer yapılmasını isteyen genç hoca, transferden sorumlu yöneticilerle hummalı bir çalışma yürüteceğini ifade etti.

Emre Belözoğlu takımda kalmasını düşündüğü isimlerin bireysel performanslarına, fiziksel durumlarına, gelişimlerine ve ne sıklıkla sakatlandıklarına hazırladığı raporda yer verdi.