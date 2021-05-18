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Ali Koç'tan büyük sürpriz! Dev kadro kuruluyor

Fenerbahçe'de İlk üç yılında kupa kaldıramayan ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Ali Koç, yepyeni bir yönetim kurulu listesiyle seçime girecek. Dev sürprizler de bekleniyor.

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Fenerbahçe’deki ilk dönemi hayal kırıklıkları içinde geçen Başkan Ali Koç, seçime çok iddialı girecek. Perşembe günü saat 15.00’te Saracoğlu’nda düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını açıklayacak olan Koç, yönetim kurulunu baştan aşağı yenileyecek. Göreve geldiği ilk günden beri “Zayıf yönetim” eleştirilerine maruz kalan Koç’un eli Metin Şen, Semih Özsoy, Belgin Aral ve Esra Nazlı Ercan’ın istifalarıyla zayıflamıştı. Burhan Karaçam ve Şaban Erdikler’in de uzun süredir yönetim kurulu toplantılarına katılmaması iç sıkıntıların dışa vurumu olarak yorumlanıyordu.

Birçok isme yer vermeyecek
Türkiye gazetesinin haberine göre; bütün baskılara rağmen yönetim kurulunda değişikliğe yanaşmayan Başkan Ali Koç’un seçim listesinde, Erol Bilecik, Sevil Zeynep Becan, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman, Tankut Turnagoğlu, İlker Dinçay ve Turhan Şahin gibi önemli isimlere yer vermeyeceği öğrenildi.

Aziz Yıldırım döneminden esintiler
Ali Koç’un listesine Ruşen Çakır, Sina Afra ve Mehmet Dereli’nin yanı sıra Aziz Yıldırım döneminde görev yapan Ömer Temelli, Metin Doğan ve Raif Dinçkök’ü de dahil edeceği belirtildi. Ancak asıl bombalar Mehmet Ali Aydınlar ile Hamdi Akın. Ali Koç’u bu iki dev isme teklif götürdüğü iddia ediliyor.   

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