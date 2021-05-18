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Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı. Yakalanan maddeleri satın aldığı belirlenen 40 kişiye de adli işlem uygulandı.

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Başkent’te Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık 3 aydır yaptığı fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kırşehir illerinde A.C.B., A.Y., B.Y., B.K., C.T., E.Y., E.K., F.Y., G.T., H.B.T., H.B., H.K., İ.K., İ.H.Ö., M.K., M.Y., M.A., M.K., M.S., M.E.T., M.M.A., M.Y., N.Y., S.Ç., S.Y., T.Ö., V.B. ve M.T. isimli 28 şahsın uyuşturucu madde üretimi ve satışı yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli belirlenen illerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla belirledikleri 27 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.T.’nin ise operasyon öncesi başka bir soruşturma dosyası kapsamında tutuklandığı belirtildi. Ekipler ayrıca, yakalanan şahıslardan kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan 40 kişiyi de tespit ederek adli işlem uyguladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki tahkikat devam ederken, şüpheli şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda; 192,77 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde, 56 adet uyuşturucu hap, çok miktarda uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyal ve bir adet silah ele geçirildi.

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