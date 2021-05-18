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Bu saate dikkat! Meteoroloji'den İstanbul'a 'Sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yaptığı 'sarı' uyarıda bugün saat 14:00'ten sonrasına dikkat çekti. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların neden olabileceği su baskını, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ve  Batı Karadeniz için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri), zamanla Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul için 'Sarı' uyarı
İstanbul için 'Sarı' uyarıda bulunan Meteoroloji, yağışın 14.00'dan sonra etkili olacağını kaydetti. İstanbul için yapılan uyarıda, "Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yıldırım, küçük çaplı su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" bilgileri yer aldı.

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