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Arçelik Whirlpool'un Türkiye mülklerini satın aldı

Beyaz eşya üreticisi Arçelik, ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Türkiye mülklerini satın aldı.

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Beyaz eşya üreticisi Arçelik, ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Manisa'daki işletmesi içerisinde yer alan 2 fabrikası ve depolama alanına sahip olan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi 78.3 milyon euroya satın almak üzere anlaşma sağladı.Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki en önemli markaları arasında yer alan Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Manisa'daki işletmesi içerisinde yer alan 2 fabrikası ve depolama alanına sahip olan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi satın almak için kolları sıvadı.,

İki dev firmanın satış için 78.3 milyon euro üzerinde anlaşma sağladığı öğrenilirken, satış işleminden son aşamaya gelindiği öğrenildi. İlgili otoritelerin onayının alınması dahil, kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben satın alma işlemi resmen sonlanmış olacak.

Soğutucu ve çamaşır makinesi üretiyorlar 
Whirlpool'un Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 134 bin metrekare kapalı toplam 245 bin metrekarelik alanda bulunan üretim tesislerinde soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleştiriliyor.

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