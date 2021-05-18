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Thodex vurgununda 3 kritik isimden ikisi yakalandı! Sadece 'Yenge' yakalanamadı

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap ile şirketin yazılımcısı Oral Çınar yakalandı. Azap ve Çınar en kritik 3 kişiden ikisi olarak gösteriliyordu...

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Kripto para borsası Thodex üzerinden 2 milyar dolar vurgun yapılması ve patronu Faruk Fatin Özer'in Arnavutluk'a kaçmasıyla ilgili soruşturmada flaş gelişme. Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheliler Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şirketin sahibi Faruk Fatih Özer dışında 3 şüpheli daha aranıyordu. Bu isimlerden biri de finansman bölümü çalışanı Rana Azap'tı. Polis düzenlediği operasyonla Azap'ı gözaltına aldı. Azap emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Rana Azap'ın yakalandığının duyurulmasından kısa süre sonra Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar da Sarıyer'de yakalandı. Oral Çınar da soruşturmada kritik 3 isimden biri olarak aranıyordu.

Yaklaşık 400 bin mağdurun olduğu Thodex soruşturmasında Thodex'in yazılımcısı Oral Çınar ve şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer de aranıyor.

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