Berkay Erkök, başarılı markaların en önemli gücüne dikkat çekti

Dijital Pazarlama Uzmanı Berkay Erkök, günümüzde başarılı firmaların en büyük güçlerinden birinin sosyal medya olduğunu söyledi.

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Sosyal medya, markaların bilinirliliğini ve her kesim ile iletişime geçmesini önemli derecede etkiliyor. Sosyal medyanın, markaların tüketiciler ile etkileşime girmesi, daha az maliyetle daha fazla tüketiciye ulaşması ve bunun sonucunda da küreselleşmeye başlaması için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Dijital Pazarlama Uzmanı Berkay Erkök, günümüzde başarılı firmaların en büyük güçlerinden birinin sosyal medya olduğunu söyledi.

Markaların sosyal medya sayesinde kendilerini, ürünlerini ve hizmetlerini daha kolay şekilde tüketicilere yansıtabildiğine değinen Berkay Erkök, “Markalar sosyal medya kanalı ile kendilerini dünyaya sunabilmekte. Hatta bir sosyal medya kullanıcısı daha önce hiç duymadığı, bilmediği markaya sosyal medya yolu ile ulaşarak, ürünlerini inceleyerek satın alabiliyor. Markalar bu fırsatı değerlendirirken de çok dikkat ederek, bu durumu krize çevirmeden sosyal medya yönetimlerini iyi yapması gerekir.Sosyal medya markanın yüzü ve imajıdır. Bilinirliklerini arttırırken, cirolarını da oldukça etkiler” dedi.



''Her markanın stratejisi kendine özgü olmalıdır''

Markaların başarılı bir sosyal medya yönetimi için uygulaması gereken temel sosyal medya stratejelerine ilişkin dikkat edilmesi gereken noktaları aktaran Dijital Pazarlama Uzmanı Berkay Erkök, şunları kaydetti: Markanızı iyi tanımak ve tanıtmak en önemli noktalardan biridir.Sosyal medya kullanıcıları, müşteriler sizin markanızı tanıdığınız kadar tanırlar. Markalar kendilerini ifade ettikleri ölçüde var olurlar. Dijital marka yönetimi stratejisi oluşturulurken müşteri profili, marka değeri, etki alanı gibi farklı etkenlere dikkat edilmelidir. Her markanın stratejisi kendine özgü olmalıdır.



''Sosyal varlığınızın farkında olun''

Sosyal varlığınızın farkında olup, sosyal mecralarda aktif rol oynayıp, hesap kurulumlarınızın tamamlanması, rakip araştırmaları ve bu rakiplerin sosyal medya davranışlarının denetlenmesi diğer önemli hususlardan biridir.



''Doğru hedef kitleye ulaşmak için değerlendirilecek nitelikler''

Hedef kitle, ideal ve potansiyel müşteriler belirlenerek, yol izlenmeli. Doğru hedef kitleye hitap edildiğinde satışlar da olumlu yönde etkilenecektir. Doğru hedef kitleye ulaşmak için değerlendirilecek nitelikler; yaş, coğrafi bölge, gelir düzeyi, kullanıcıların tercih ettikleri sosyal medya araçları olarak sıralanabilir. Marka bilinirliğini arttırmak, siteye ve hesaba trafik çekmek, tüketiciler ile etkileşimi arttırmak, başarılı müşteri destek hizmetleri sağlamak gibi hedefler belirlenmesi markanın, belirlenen hedef kitleye doğru şekilde ulaşmasını sağlayacaktır.



''Ölçümler yapılmalı başarı oranı belirlenmeli''

Sosyal medyadaki tüm hareketlerin haftalık aylık gibi paylaşım sayısı, beğeni sayısı, yorum sayısı, ulaşılan kişi sayısı, etiketlenme sayısı gibi ölçümlerinin yapılması ve başarı oranının belirlenmesi gerekli durumlarda, gerekli aksiyonların alınmasını sağlayacaktır. İçerikler ise ne kadar ilgi çekici ve etkileyici olursa etkileşim sayısı da ona oranla artış gösterir. Bunun sonucunda da organik takipçi kitlesi oluşur.



''En önemli basamak analiz ve optimize etmek''

Analiz ve optimize etmek ise sosyal medya yönetiminin en önemli basamağıdır. Diğer adımlardan sonra sonuçlar değerlendirilip elde edilen verilerin analizi çıkarılmalı. Bu analizler sonucunda da gerekli optimizasyonlar uygulandığında ve bu süreç sürekli devam ettirildiğinde ortaya başarılı bir sosyal medya yönetimi çıkacaktır.



''Marka vizyonuna uygun bir imaj oluşturulmalıdır''

Mevcut dijital konum ortaya konduktan sonra ise markanın ihtiyacı olan dijital pazarlama atakları yapılmalıdır. Markanın dijital dünyada eksiklikleri varsa bu eksiklikler tamamlanmalıdır. Marka hakkında dijital kanallarda çıkan haberler kontrol edilmelidir. Marka dijitalde nasıl görünüyor net olarak anlaşılmalıdır. Marka vizyonuna uygun bir imaj oluşturulmalıdır.