AK Partili Mehmet Metiner'den hükümete: Böyle geldi ama böyle gitmez

AK Partili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla hükümete yönelik uyarılarda bulundu.

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Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner'den, AK Parti hükümetine dikkat çeken uyarılar geldi. Yeni bir yol haritası gerektiğini altını çizen Metiner, “Buraya kadar böyle geldi ama bundan sonra böyle gitmez” dedi.

“Milletin istediği kişilerle yol yürümeli”

Twitter'dan açıklama yapan Metiner, şu ifadeleri kullandı:

“Buraya kadar böyle geldi ama bundan sonra böyle gitmez. Millet adına siyaset yapanlar iki şeye dikkat etmeli:

Her daim milletle beraber olmalı ve dahi milletin hadimi olmalı.

Milletin talepleri doğrultusunda ve milletin istediği kişilerle yol yürümeli.

Gayrısı millete rağmen siyaset olur ki akıbeti hüsran olur, biline!

CHP halka rağmen halk için siyaset yaptığı için kaybetti. Millete efendilik tasladığı için gömüldüğü sandıktan bir daha çıkamadı. Milletle istişarenin yolu objektif anketlerden geçer. Soralım millete: Ne istiyor ve kimleri istiyor? Yeni yol haritası gerekli.”