BIST 1.463
DOLAR 8,34
EURO 10,19
ALTIN 501,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Gazze'ye umut ol

Muğla'da adliyeyi yasa boğan ölüm: 35 yaşındaki zabıt katibi Covid-19'a yenildi

MUĞLA Adliyesi 1.Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi 35 yaşındaki Mine Karagöl koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Muğla Adliyesi çalışanlarından yaklaşık 40 gün önce koronavirüse yakalanan Zabıt Katibi Mine Karagöl, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

15 gün önce de durumu ağırlaşan Karagöl'ün tedavisine yoğun bakımda devam edildi. 35 yaşındaki Mine Karagöl bu sabah hayatını kaybetti.

Karagöl'ün vefatı Muğla Adliyesi'nde büyük üzüntüye neden oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
TOGG için önemli gelişme! Bakan Mustafa Varank duyurdu
Fenerbahçe'den genç yıldıza profesyonel sözleşme
Konut ve araç dolandırıcılığı için flaş adım! 'Tüzel bilirkişi' dönemi başlıyor
Devlet Bahçeli'den Sedat Peker sözleri: CHP kendine baksın biz mafya tanımayız
Sivas, 35'lik golcüsü Mustapha Yatabare ile uzattı
Birleşik Krallık'tan Galler taraftarına 'seyahat etmeyin' tavsiyesi
Pandemide hastaneye gitmeye korkanlar için 'Bu ne doktor' uygulaması
Yılın ilk çeyreğinde işsizlik yüzde 12.9'a yükseldi
Eski MİT'çi Mehmet Eymür'den tüyler ürperten uyarı! 'Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir'
Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon euro
Yorumlar