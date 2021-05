Devlet Bahçeli'den Sedat Peker sözleri: CHP kendine baksın biz mafya tanımayız

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, isim vermeden organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sözlerine de değindi. Bahçeli açıklamasında "Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

- Tam kapanma tedbirlerinin dün itibarıyla sona ermesiyle kontrollü normalleşmeye geçilmiş, Meclisimiz çalışmalara tekraren başlamıştır. Salgın, modern dünyanın üstesinden gelmek zorunda olduğu öncelikli sorun alanıdır. Salgın hastalık bütün ezberleri bozmakla kalmamış, kavramsal çatısı kurulamayan yeni bir dünyanın kapılarını aralamıştır. İnsalık tarihinin akış istikametini etkileyen 3 müessir unsurdan birisi mikropsa, diğerleri tüfek ve çeliktir. Günümüzde bunlara dijital devrim de eklenmiştir.

- Adaleti dilinden düşürmeyen CHP ve yandaşlarının nasıl bir adaletsizliğin, ahlaki zafiyetin içine yuvarlandığı bize göre bariz şekilde ortadadır. Mağdur olan işin özünde tüm insanlıktır. Türkiye'yi yöneten irade, esnaflarımızın, dar gelirli insanlarımızın, emekli, dul ve yetimlerimizin, çiftçilerimizin taleplerini peyderpey karşılamaktadır. Boşa sallayıp dolu tutmanın peşine düşmek kolaydır.

''Bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır''

- Maalesef CHP ve İP'in şaibeli muhalefet anlayışları arasında Kovid-19 da yer almıştır. Zillet ittifakı, yeni ortak gördüğü bulaşıcı hastalıktan nemalanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir. CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır.

''Namertlere kafa tutarız''

- 19 Mayıs zalime, haine, alçağa yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yüzüdür. Gerekirse 102 yıl önceki adımı yeniden atarız. Dün yaptık yine yaparız. Kendimize güveniyoruz. Yeniden Kocatepe'ye karargah kurarız. Gerekirse Dumlupınar'a kadar aşkla koşar, namertlere kafa tutarız.

CHP'li Dursun Çiçek'in sözleri

- CHP Genel Başkanı HDP'nin adeta eş genel başkanlığına taliptir! HDP ile yatmış, PKK ile uyanmıştır. HDP’ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK’yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır. CHP'li Dursun Çiçek'in HDP'ye bakanlık verileceğini açıklaması bize göre malumun ilanıdır. CHP ile İP, HDP'nin acil servisine ilk yardım çadırına dönüşmüştür. Zilletin terör kadrosuna her yer ya dar edilecek ya da mezar edilecektir.

Sedat Peker tartışması

- Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağının 'mafya' olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı, bize kalırsa önce kendine bakmalı, irtibatlarını gözden geçirmelidir. Terör örgütüyle ittifak kuran bir partinin, mafyadan dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız, mafyadan da anlamayız. Cumhur İttifakı, cumhurla birliktedir.

''Kudüs, terör devleti İsrail tarafından tutsak alınmıştır''

- İsrail, Filistinli mazlumları on yıllarıdr her fırsatta katletmiştir. Miracımızın aziz emaneti Kudüs, terör devleti İsrail tarafından tutsak alınmıştır. İsrail'in gayrı meşru güç kullanımı insanlığı felakete sürüklemektedir. Filistin'de dökülen her kanda Trump yönetiminin ve halefi Biden'ın payı olduğu ortadadır. Meleklerin şehri Kudüs'te şeytanlar cirit atmaktadır! İsrail'in zulmü insanlığa sığmayacak boyuttadır. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in aldığı hangi karara İsrail riayet etmiştir?

''İsrail saldırılara son vermeli''

- İsrail terörü, taşınması, kaldırılması, hazmedilmesi imkansız bir sınırdadır. Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır. İsrail saldırılara son vermeli, işgal ettiği yerlerden çekilmeli. Medeniyetler şehri Kudüs'ün ruhunu ve dokusunu bilen Türkiye yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Çağrı olursa biz gidelim, biz koşalım. Gücümüzün yettiği kadar girelim. Akan kanı durduralım. Huzur ve istikrarı sağlayalım.