Eski MİT'çi Mehmet Eymür'den tüyler ürperten uyarı! 'Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'den Sedat Peker'in Mehmet Ağar'a yönelik açıklamalarıyla ilgili şok bur uyarı geldi. '90'larda bu kadar kepazelik yoktu' diyen Eymür, "'Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir' dedi...

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Sedat Peker’in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar hakkında yayımladığı videolara ilişkin tüyler ürperten iddialarda bulundu. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Mehmet Eymür, “90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Bu derece yoktu” iddiasında bulundu ve ardından şöyle devam etti: "Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir...” İşte İsmail Saymaz'ın Mehmet Eymür'le yaptığı o röportaj…

- Peker'in videoları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tabi, Sedat Peker de çok pirüpak değil. Kendisine yanlış yollarda olduğunu söyledim. Pek aldırmadı. Anlattıkları önemli şeyler. Kendisi sıkıntıya düşmeden anlatsaydı makbule geçerdi tabii.

- Ağar ile ilgili iddiaları nasıl yorumluyorsunuz?

Zamanında Ağar ile ilgili şeyleri yazdık. Birtakım kimseler “İki Mehmet'in kavgası” dediler. En rahatsız olduğum laftı. Olayı küçülten bir deyim. Ağar ile ilgili her yazdığım şey onu daha yükseltti. Nasıl olduysa… Birileri “Abi bizi de yaz, yükselelim” diyordu.

- Bugünkü durumunu nasıl yorumluyorsunuz?

Cinayetlerden bahsediliyor. Çok üzücü, devletin bu hale düşmesi.

- 1. MİT Raporu sizin elinizden çıkmıştı.

Benim elimden çıktı, evet.

- Susurluk'ta da ithamlarda bulunmuştunuz.

Susurluk'u basına ilk haber veren benim.

- Bugünle kıyaslarsak?

Bugünkü tablo çok daha vahim. O zaman hiç değilse işleyen bir yapı vardı. Görevimizi yapıyorduk, ciddiyetle yapıyorduk. Destek de alıyorduk.

- Şimdi?

Şimdi daha kuralsız tabii. Şimdiye kadar savcılığın harekete geçtiğini duymadım.

- Geçmesi gerekir mi?

Kesinlikle. Yer yerinden oynuyor. Bütün millet yazışıyor. Her gün videoları bekliyorlar, daha ne olsun. Son videosunda savcıların ne yapması gerektiğini anlatıyor.

Siyasi cinayetler yaşanabilir

- 90'lar böyle miydi?

90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Bu derece yoktu.

- 90'larda siyasiler ile çıkar örgütleri aynı fotoğrafa giriyor muydu?

Her zaman vardı. Bakıyorum, yine aynı isimlerden, aynı şeylerden bahsediliyor.

- Ağar ve arkadaşlarının marina fotoğrafını kastediyorsunuz.

E tabii. Bu kadar aleni olması da hayret verici.

- Siz Ağar için ağır ithamlarda bulunmuştunuz.

Evet, söyledim. Hatta zamanında söylediğim bir lafı yine tekrarlamak istiyorum. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir.