Forbes Dergisi: Kanal İstanbul bir mayın tarlası

Forbes Dergisi’nde yer alan yazıda Kanal İstanbul’da ısrarın ardındaki nedenler analiz edildi ve “Erdoğan daha etkili olabilmek için büyük paranın belirli ellerde olmasını istiyor” denildi.

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Amerikan Forbes Dergisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halkın ve çevrecilerin ısrarla karşı gelmesine rağmen Kanal İstanbul projesinde neden direttiğini ayrıntılı bir analizde ele aldı. İktidara yakın kesimin “Kanal İstanbul rotasından araziler satın aldığının bir sır olmadığı” da belirtilen yazıda proje “tüm bölge ve dünya için bir mayın tarlası” olarak nitelendirildi.

Projede Erdoğan'ın ısrar etmesinin birkaç temel nedeni olduğu iddia edilen analizde bu nedenler özetle şöyle ortaya konuldu:

Demografi değişecek

1. Önerilen rotanın arazisi, nüfusun büyük ölçüde muhalefeti destekleme eğiliminde olduğu insanlardan oluşuyor. Kanal çevresinde planlanan kitlesel kalkınma projeleri, muhtemelen bu nüfusun yerini daha sadık bir demografi ile değiştirecek; rejimi altında zenginleşen yeni para sahipleri gibi.

2. Erdoğan, petrol ekonomileri modelinde olduğu gibi büyük paranın belirli ellerde olmasını istiyor. Bu modelde büyük para ona sadık ve ülkenin istihdamının çoğunu sağlıyor. Bu nedenle makro ekonomiyi şekillendirebilecek çok büyük projeler yapılmasını istiyor.

3. Bu tip dev projeler, gidecek bir yer arayan kaynağı belirsiz, gri alandaki global fonları çekiyor.

4. Erdoğan olası bir ABD ambargosunun üzerindeki etkilerini azaltabilmek için, vatansız parayı çekebilecek bu projeyi kalkan olarak görüyor.

“Bu tip projeler şeffaf olmayan fonları çeker”

Analizde Kanal İstanbul gibi devasa projelerin hem bölgede hem de küresel olarak gidecek bir yer arayan gizli fonları çektiği belirtilerek şöyle denildi:

“Gayrimenkul ve inşaat, anonim küresel off-shore parayı çekme eğilimindedir. Örneğin bölgedeki tüm yasadışı petrodolarlar…. Çünkü yatırım yapan şirketlerin sahipleri genellikle şeffaf değildir.”