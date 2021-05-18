İzmir'de yasak aşkıyla buluştu sonu korkunç bitti! Uyanırsa her şey ortaya çıkacak

İZMİR'de evli olan sevgilisi Deniz Özarslan ile tartıştıktan sonra 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan Derya Kılıç'ın olayı gizemini koruyor.

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Konak ilçesinde akşam saatlerinde ayrılmayı konuşmak için buluşan çift, babası Rıza Özarslan ve annesi Suna Özarslan'ın oturduğu apartmanın çatısında alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. Alkolün de etkisiyle çiftin arasındaki tartışma iyice alevlendi. Bir süre sonra genç kız terastan aşağı düştü. Özarslan, sevgilisi Derya Kılıç'ın 'bırak beni' diye bağırarak terastan atladığını, kendisini tutmaya çalışmasına rağmen ellerinden kayarak aşağıya düştüğünü iddia etti.



Genç kızın ardından aşağıya koşturan Özarslan, hemen polisi ve sağlık ekiplerini arayarak durumu haber verdi. Yoğun bakıma alınan ve hayati tehlikesi bulunan genç kızın bilincinin kapalı olduğu bildirildi. Acı haber üzerine hastaneye koşan baba Habib ve anne Avide Kılıç, sinir krizleri geçirdi. Almanya doğumlu olan ve eşiyle aralarının açık olması sebebiyle anne ve babasıyla olayın yaşandığı apartmanda oturan Deniz Özarslan, ifadesi alınmak üzere Hatay Polis Karakolu'na götürüldü.



Cezaevine gönderildi

Genç adam ilk ifadesinde yasak aşk yaşadığı sevgilisinden ayrılmak istediğini, aralarında çıkan tartışma üzerine genç kadının kendisini aşağıya attığını, tutmak istediğini ama başaramadığını söylemişti. Ancak şüpheli bulunan olayda genç kızın hayati tehlikesinin bulunması ve bilincinin kapalı olması sebebi ile Deniz Özarslan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Davalık olmuşlar

Bu arada Derya Kılıç ile Deniz Özarslan'ın daha önce davalık oldukları belirlendi. Karataş ilçesindeki Şehit Nihat Bey Caddesi'nde 12 Nisan günü Deniz Özarslan'ın, o dönem aynı binada komşu olduğu Derya Kılıç ile ev arkadaşı Berna Güntekin'i tehdit ettiği belirtildi. Deniz Özarslan'ın elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağırıp, küfür ve hakaretlerde bulunduğu bildirildi. Berna Güntekin polisi ararken, Derya Kılıç ise bu anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti.



Barışıp ilişki yaşadılar

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, yargılama sürerken Derya Kılıç ile Deniz Özarslan'ın barışıp, ilerleyen dönemde ilişki yaşamaya başladıkları öne sürüldü.