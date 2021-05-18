Igor Tudor şoku! Galatasaray UEFA yaptırımıyla karşı karşıya

Süper Lig'de son hafta şampiyonluğu kaybeden Galatasaray'da sula durulmuyor. Seçime hazırlanan Sarı-Kırmızılı camiada Igor Tudor şoku yaşanıyor.

Abone ol

Galatasaray'da averajla şampiyonluğun kaybedilmesi camiada büyük hayal kırıklığına neden oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı kulüp için sezon tamamlanırken büyük belirsizlik oluştu.

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının sona ermesinin ardından 13 ismin sözleşmesi sona erdi. Başkanlık seçimi Haziran'da yapılacak ve eğer yönetim sözleşmesi biten oyuncularla yeni sözleşme imzalamazsa Galatasaray'da kadroda büyük bir boşluk oluşacak.

Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın sözleşme süresi sona erdi. Terim ile devam edilip edilmeyeceği merak konusu olurken sıcak bir gelişme yaşandı.

Bir şok da Tudor'dan

Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla kaçıran Galatasaray'a bir şok eski hocası Igor Tudor'dan geldi. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un sarı kırmızılı takıma karşı açtığı dava sonuçlandı. Aslan'da Şubat 2017-Aralık 2017 arasında görev alan Tudor sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra açtığı tazminat davasını kazandı.

Faizler hariç 600 bin Euro tazminat

Tudor'un davayı kazandığına dair yazı resmen sarı kırmızılara iletildi. Tudor, faizler hariç 600 bin Euro tazminat alacak. O dönem yıllık 400 bin Euro'ya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" bulunuyordu.

UEFA yaptırımı tehlikesi

Kararın kulübe gelmesiyle Galatasaray, Tudor'a faizler hariç 600 bin Euro ödemek zorunda. Eğer bu para ödenmezse Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelmesi söz konusu olacak.