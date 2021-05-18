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Jandarma alıcı kılığına girip ele geçirdi! Değeri tam 13 milyon dolar

Kırıkkale'de ceylan derisinden yapılma olan ve üzerinde ikonografik resimlerinin yer aldığı Aramice el yazması 26 sayfalık İncil ele geçirildi. Jandarma ile tarihi eser karşılığı 13 milyon dolar pazarlık yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, ellerinde ceylan derisi üzerine el yazması İncil bulunduğunu söyleyen Konya nüfuslu 3 şahıs ile pazarlığa girdi.

Yapılan görüşmelerde, M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu değerlendirilen ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimlerinin yer aldığı 26 sayfalık İncil karşılığında 13 milyon dolar talep edildi.
Aynı gün ellerindeki tarihi eseri göstermek üzere özel bir araçla buluşma yerine gelen Z.Z. (46), İ.B. (42) ve H.E. (41) suçüstü yakalandı. Araçta yapılan aramada pazarlamaya çalışılan İncil ele geçirildi.



Tarihi eser niteliğindeki kitap, muhafaza altına alındı. Kırıkkale Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile başlatılan soruşturma sürüyor.

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