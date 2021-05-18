Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan açıklaması: Bunu dediği zaman kendisi büyür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelinen noktanın içinden çıkılamaz bir tabloyla karşı karşıya olduklarını savunarak, "Ben bu tablonun bir anlamda sorumlusuyum ve buradan ayrılmak istiyorum' demesi lazım. Bunu dediği zaman kendisi büyür." iddiasında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 140 Journos’un, ”CEHAPE Zihniyeti” adıyla hazırladığı 48 dakikalık belgeselde konuştu. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın kazanınca da ‘süper yetkilere sahip’ bir kişinin seçileceğini, ancak bu imkânın güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için kullanılacağını söyledi. İşte Kılıçdaroğlu'nun tartışılan o sözleri:

"Erdoğan'a insani tavsiyem şu..."

"Erdoğan artık Türkiye için bir yük olmaya başladı, artık Türkiye'yi yönetemiyor. Devlette liyakat sistemini yerle bir ettiği için etrafında kurmay bırakmadı. Kurmay bırakmadığı için de, birisinin gelip Erdoğan'a, aldığı bir kararla ilgili 'Şu yanlıştır' diyebilecek bir adama ihtiyaç var. ama öyle bir adam bırakmadı bu. Dolayısıyla etrafındaki bütün insanlar, Erdoğan konuştukça onu sadece onaylayan, 'Efendim çok güzel söylediniz, öyle olması lazım' diyen gruplar oluştu. Ve bu insanlar da Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk oldukları için bu tabloyu Erdoğan'la beraber yarattılar. İnsani olarak benim kendisine tavsiyem, bir an önce toplumun, 83 milyonun, daha büyük acılarla karşı karşıya kalmaması için, sandığı getirmesi ve kendisinin o makamdan 'Ben yoruldum, 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyorum artısıyla eksisiyle, dolayısıyla ben köşeme çekilip biraz dinlenmek istiyorum...' 'Evet büyük yanlışlar oldu, büyük hatalar oldu. Ama insanoğlu hata yapabilir, yanlışlık da yapabilir, ama bugün geldiğimiz noktada içinden çıkılamaz bir tabloyla karşı karşıyayız ve ben bu tablonun bir anlamda sorumlusuyum ve buradan ayrılmak istiyorum' demesi lazım. Bunu dediği zaman kendisi büyür."

"İlk Meclis sürecini yeniden yaşatacağız"

"Doğru, eğer Millet İttifakı kazanırsa seçilecek kişi süper yetkilere sahip olacak. Ama bu yetkileri, güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden getirmek için kullanacak. Cumhuriyet'in ilk kuruluşundaki nasıl çok farklı görüşler bir araya geldiler, Hacıbayram'da namazlarını kıldılar bir cuma günü ve gelip Meclis'i açtılar. Biz şimdi bu süreci yeniden yaşatacağız. Çok farklı siyasi görüşlerde olan siyasi partilerin liderleriyle bir araya geleceğiz. Ama ahlak üzerine, ama adalet üzerine, oturacağız kararımızı vereceğiz. Diyeceğiz ki, bu ülke bizim ülkemizdir, önce şu kirlilikten bir arındıralım, sonra tertemiz bir Türkiye'de vatandaş kimi tercih ediyorsa o gelip bu ülkeyi yönetsin.”