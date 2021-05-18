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Ordu'da feci kazada otomobil dereye yuvarlandı: 2 kişi öldü

ORDU'da, kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Boğazcık Mahalle Muhtarı Seyfi Gülmüş (55) ile beraberindeki Murat Baş (50), hayatlarını kaybetti.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Perşembe ilçesine bağlı Kaleyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Perşembe’den Fatsa ilçesine seyir halindeki Boğazcık Mahalle Muhtarı Seyfi Gülmüş yönetimindeki 55 ATR 12 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarladı.

Yaklaşık 20 metreden yuvarlanarak düşen düşen aracı fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Seyfi Gülmüş ile araçta bulunan Murat Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülmüş ile Baş’ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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