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Silivri'de bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri hayatını kaybetti diğeri ağır yaralandı

SİLİVRİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, Kumluk mevkiinde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Metehan Kaya, Silivri Devlet Hastanesi'ne, Mertcan Kaya ise Silivri Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Metehan Vehbi Kaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan hemen sonra şüpheli iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Mertcan Kaya'nın arkadaşları, "Mekânın cennet olsun inşallah, Güzel yürekli temiz kalpli Adam. Rabbim geride kalan bütün sevenlerine sabır versin. Ruhun şad olsun inşallah" paylaşımında bulundular.

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