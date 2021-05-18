BIST 1.463
DOLAR 8,35
EURO 10,19
ALTIN 501,48
HABER /  DÜNYA
ADV Gazze'ye umut ol

Meksika Devlet Başkanı Obrador 1911'de öldürülen Çinliler için özür diledi

MEKSİKA Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika devrimi döneminde, 13-15 Mayıs 1911 tarihlerinde devrimci gruplarca öldürülen 303 Çinli için Çin toplumundan özür diledi.

Abone ol

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 110 yıl önce Torreon katliamında öldürülen 303 Çinli için özür diledi.

Coahuila eyaletine bağlı Torreon kasabasında, öldürülen Çinliler için düzenlenen anma töreninde konuşan Obrador, Meksika hükümetinin, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına bir daha izin vermeyeceğini ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ülkesinin her zaman evrensel kardeşliği teşvik edeceğine işaret ederek, "Meksika Devleti'nin, ülkemizdeki hareketler, örgütler tarafından işlenen suçlar nedeniyle mağdurların ailelerinden özür dilediği bu eylemin, bizi sadece sorumluluk ve suçumuzu üstlenmeye değil, aynı zamanda taahhüdümüzü kabul etmeye de mecbur kıldığına inanıyorum" diye konuştu.

"Çin ile Meksika arasındaki dostluk zamanla güçlendi'' 
Yaşananların gölgesinin çoktan dağıldığını belirten Çin'in Meksiko Büyükelçisi Zhu Qingqiao, "Torreon'da yaşananların gölgesi çoktan dağıldı ve Çin ile Meksika arasındaki dostluk zamanla daha da güçlendi." şeklinde konuştu.

1911’de 303 Çinli hayatını kaybetmişti 
Meksika Devrimi‘nin devam ettiği Mayıs 1911'de, 700'den fazla Çinlinin yaşadığı Torreon kasabasını ele geçiren Maderista birliklerinin, Çinlilere ve merkezdeki iş yerlerine saldırması sonucu 303 Çinli hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da kayıp adamdan acı haber geldi! Bakın nerede bulundu
Silivri'de bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri hayatını kaybetti diğeri ağır yaralandı
Mısır'dan Gazze'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
Koronavirüs normalleşme sürecinde yeni kritik eşik "Yüzde 50"
Ticaret Bakanı açıkladı! İşte esnafa yönelik açıklanan hibe desteklerinin detayları
Biden ailesinin 2020 yılındaki geliri açıklandı
İstanbul'da feci kaza! Virajı alamayan kamyon tramvay yoluna devrildi, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'de inşaat temelinde toprak kayması oldu! 24 daire tahliye edildi
Adana'da silahlı kavga! 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu
Joe Biden'dan Netanyahu'ya telefon
Yorumlar