Meksika Devlet Başkanı Obrador 1911'de öldürülen Çinliler için özür diledi

MEKSİKA Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika devrimi döneminde, 13-15 Mayıs 1911 tarihlerinde devrimci gruplarca öldürülen 303 Çinli için Çin toplumundan özür diledi.

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 110 yıl önce Torreon katliamında öldürülen 303 Çinli için özür diledi.

Coahuila eyaletine bağlı Torreon kasabasında, öldürülen Çinliler için düzenlenen anma töreninde konuşan Obrador, Meksika hükümetinin, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına bir daha izin vermeyeceğini ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ülkesinin her zaman evrensel kardeşliği teşvik edeceğine işaret ederek, "Meksika Devleti'nin, ülkemizdeki hareketler, örgütler tarafından işlenen suçlar nedeniyle mağdurların ailelerinden özür dilediği bu eylemin, bizi sadece sorumluluk ve suçumuzu üstlenmeye değil, aynı zamanda taahhüdümüzü kabul etmeye de mecbur kıldığına inanıyorum" diye konuştu.

"Çin ile Meksika arasındaki dostluk zamanla güçlendi''

Yaşananların gölgesinin çoktan dağıldığını belirten Çin'in Meksiko Büyükelçisi Zhu Qingqiao, "Torreon'da yaşananların gölgesi çoktan dağıldı ve Çin ile Meksika arasındaki dostluk zamanla daha da güçlendi." şeklinde konuştu.

1911’de 303 Çinli hayatını kaybetmişti

Meksika Devrimi‘nin devam ettiği Mayıs 1911'de, 700'den fazla Çinlinin yaşadığı Torreon kasabasını ele geçiren Maderista birliklerinin, Çinlilere ve merkezdeki iş yerlerine saldırması sonucu 303 Çinli hayatını kaybetmişti.