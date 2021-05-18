Hindistanlı doktorlar açıkladı! İşte yeni Kovid-19 belirtileri!
Koronavirüsün en tehlikeli varyantlarından birinin çıktığı Hindistan'da doktorlar, potansiyel yeni Kovid-19 semptomları tespit etti.
2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde görülen ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19 virüsü, ortaya çıkan yeni varyantlarıyla dünya için büyük bir sorun olmaya devam ediyor.
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Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan ve milyonlarca cana mal olan virüs ile ilgili araştırmalar son hızla sürüyor.
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Salgının yeni merkezi olarak görülen Hindistan'dan Kovid-19 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.
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The Sun'da yer alan habere göre, ülkede görev alan doktorlar potansiyel yemi Kovid-19 semptomları tespit etti.
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