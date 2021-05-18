Karaman'da kendisini vurduğunu söylemişti gerçek ortaya çıktı

KARAMAN'da ayağından saçma yarasıyla hastaneye getirilen Satı L. (26) adlı kadın, pompalı tüfekle kendisini vurduğunu söyledi. Yapılan araştırmada ise Satı L.'nin dini nikahlı eşi Tolga N. (20) tarafından dolaba saklamak istediği pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaralandığı ortaya çıktı.

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Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi 252 sokakta meydana geldi. Pompalı tüfekle bacağından yaralanan Satı L. isimli kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan Satı L., polisteki ilk ifadesinde tüfeği yanlışlıkla kendisinin ateşlemesi sonucu yaralandığını söyledi.



Satı L.'nin davranışlarından şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma yaptı. Yapılan çalışma sonucu olay sırasında evde olduğu anlaşılan Satı L.'nin dini nikahıyla birlikte yaşadığı Tolga N.'nin ifadesine başvuruldu.







İtiraf etti

Yapılan sorgulama sonucu Tolga N.'nin dolabın içine saklamak istediği pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu Satı L.'nin yaralandığı ortaya çıktı. Satı L. de daha sonra dini nikahlı eşini korumak için tüfeği kendisini ateşlediğini itiraf etti. Soruşturma sürüyor.