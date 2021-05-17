Aksaray'da çığlıkları duyanlar şok oldu dehşet saçtı savunması şok etti
AKSARAY'da 44 yaşındaki Bayram Ç., 44 yaşındaki Yeter Ç.'ye dehşeti yaşattı. Çığlıkları duyan komşuların şok olduğu olayda Bayram Ç.'nin savunması şok etti.
Olay, Hasas Mahallesi 6601. Sokak'ta bir binanın 2. katındaki 3 numaralı dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı olduğu Yeter Ç. (44) ile kendisini dayısıyla aldattığı iddiasıyla tartışan Bayram Ç. (45) tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yeter Ç.’yi darp etti.
Hızını alamayan Bayram Ç., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Yeter Ç.’yi vücudunun 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
Dairedeki çığlıkları duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.