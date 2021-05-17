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Aksaray'da çığlıkları duyanlar şok oldu dehşet saçtı savunması şok etti

İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da çığlıkları duyanlar şok oldu dehşet saçtı savunması şok etti

AKSARAY'da 44 yaşındaki Bayram Ç., 44 yaşındaki Yeter Ç.'ye dehşeti yaşattı. Çığlıkları duyan komşuların şok olduğu olayda Bayram Ç.'nin savunması şok etti.

Aksaray'da çığlıkları duyanlar şok oldu dehşet saçtı savunması şok etti

Olay, Hasas Mahallesi 6601. Sokak'ta bir binanın 2. katındaki 3 numaralı dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı olduğu Yeter Ç. (44) ile kendisini dayısıyla aldattığı  iddiasıyla tartışan Bayram Ç. (45) tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yeter Ç.’yi darp etti.

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Aksaray'da çığlıkları duyanlar şok oldu dehşet saçtı savunması şok etti

Hızını alamayan Bayram Ç., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Yeter Ç.’yi vücudunun 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

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Aksaray'da çığlıkları duyanlar şok oldu dehşet saçtı savunması şok etti

Dairedeki çığlıkları duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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Aksaray'da çığlıkları duyanlar şok oldu dehşet saçtı savunması şok etti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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