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BDDK'dan Emlak Katılım Bankası'na danışmanlık izni

BDDK'nın Emlak Katılım Bankası'na faizsiz sermaye piyasası ürünleri danışmanlığı faaliyeti için izni verdiği açıklandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Başkası AŞ'ye faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi konusunda danışmanlık faaliyeti izni verdi.

Banka, danışmanlık hizmeti verebilecek 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan BDDK kararı uyarınca, banka, yurt içi ve dışı yerleşik üçüncü taraflara faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi kapsamında danışmanlık hizmeti verebilecek.

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