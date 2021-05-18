HDP'li bakan iddiasına tepkiler art arda! "CHP terörü iktidara taşımak istiyor"

Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi halinde HDP’ye bakanlık verilebileceğini söyleyen CHP’li Çiçek ve Gürsel Tekin’in açıklamalarına tepkiler sürüyor: Terörü iktidara taşımak istiyorlar. Bu Türkiye’nin geleceğini tehlikeye atmaktır.

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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile şimdiye kadar örtülü işbirliği yapan CHP, bu kez HDP'ye bol keseden 'bakanlık' dağıtıyor. CHP eski milletvekili Dursun Çiçek'in "HDP'ye bakanlık veririz" sözlerinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in de "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan, neden bakanlık yapmasın" diyerek HDP'ye 'bakanlık' verilebileceğini dile getirdi. Sabah'ın haberine göre bu açıklamalar, son genel ve yerel seçimde HDP ile örtülü ittifak yürüten CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kapılar arkasında 'bakanlık pazarlığı' ile ittifak yapma niyetinde olduğunun işareti olarak değerlendirildi. Çiçek ve Tekin'in yaptıkları skandal açıklamalara siyasilerden tepkiler sürüyor.

"Rezaletin son perdesi"

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay: CHP terör örgütünü iktidara taşımak istiyor. İYİ Parti de sessiz kalarak CHP ile aynı noktada buluştu. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri HDP ile gizli ya da açık, dolaylı ya da dolaysız her şekilde ittifak halinde. Seçimlerde de HDP'yi Meclis'e taşımak için gayret gösterdiler.

CHP'nin HDP'ye hamilik yaptığı malum. CHP şimdi de terör örgütünü iktidara taşımak istiyor. Rezaletin son perdesi. İYİ Parti'nin de bu açıklamalara herhangi bir tepkisi yok. CHP'den gelen seslerin İYİ Parti'nin de görüşü olduğu anlaşılıyor. Ortaya çıkan tablo bir kurumsal politikanın sonucudur. CHP'den gelen bu tür açıklamalar spontane gelişmemiştir. Kılıçdaroğlu daha önce 'Seçim zamanı oturulup konuşulur' demişti. Dursun Çiçek'in itirafından sonra Gürsel Tekin de yine benzer ifadeler kullandı. Bu açıklamaların CHP'nin kurumsal bir politikası olduğu açık.

"HDP'nin vesayeti altındalar"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin'in açıklamalarından anlaşılıyor ki; CHP, İYİ Parti ve HDP çeşitli pazarlıklar içerisinde. Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı bir tutum ve davranış içerisinde olan HDP'ye karşı CHP ve İYİ Parti'nin 'bilmiyorum, görmedim, duymadım' şeklindeki yaklaşımının temel sebebi demek ki aralarındaki bakanlık dağıtımıymış. "HDP'ye bakanlık verebiliriz" şeklindeki açıklamalar CHP'nin ve zımnen destek veren İYİ Parti'nin HDP'nin vesayeti altında bulunduğunu açıkça ortaya koyuyor. CHP'nin dile getirdiği İYİ Parti'nin de susarak kabul ettiği HDP'ye yönelik bakanlık paylaşımı açıkça Türkiye'nin güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atmaktır. CHP ve İYİ Parti seçmeninin buna geçit vermeyeceğine inanıyorum.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kurmuş oldukları ittifakı 2023'e taşıyabilmek, kendi tabanlarında konsolidasyonu sağlamak için bu tür açıklamalar yapıyor. Açıklamalar, HDP'li Pervin Buldan'ın partisi ile ittifakın gizli değil açık olarak deklare edilmesi yönündeki beyanlarının dolaylı ifadesidir. CHP, İYİ Parti, HDP ve bileşenleri bu ittifakı kamuoyuna açıklamalıdır.