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Dünyası başına yıkıldı! Kahramanmaraş'ta acı haberi annesi verdi

Anadolu Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Faruk Derviş Dalyan, evinde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 12. Sokak'taki apartmanda ailesiyle yaşayan Dalyan'ın hayatını kaybettiğini, annesinin çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri belirledi. Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Dalyan'ın cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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