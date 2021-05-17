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Yılda 35 milyon TL kazanç! 25 taneyle başladı Hatay'da paraya para demiyor

Anadolu Ajansı
Yılda 35 milyon TL kazanç! 25 taneyle başladı Hatay'da paraya para demiyor

HATAY'da 3 yıl önce devlet desteğiyle başlatılan üretimde yüzlerce kişiye iş imkanı sağlandı.

Yılda 35 milyon TL kazanç! 25 taneyle başladı Hatay'da paraya para demiyor

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Yılda 35 milyon TL kazanç! 25 taneyle başladı Hatay'da paraya para demiyor

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın,  ilçede yaklaşık 10 yıl önce tütüne alternatif olarak devlet desteğiyle ekilen çileğin yurt içi ve dışından talep gördüğünü söyledi.

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Yılda 35 milyon TL kazanç! 25 taneyle başladı Hatay'da paraya para demiyor

Yıllık ürettikleri 10 bin ton çileğin yüzde 60'ını ihraç ettiklerini ifade eden Yalçın, son yıllarda ilçede çileğin yanı sıra mantar üretiminin de yaygınlaştığını kaydetti.

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Yılda 35 milyon TL kazanç! 25 taneyle başladı Hatay'da paraya para demiyor

Yayladağı'nda üç yıl önce kültür mantarı yetiştiriciliğine başlandığını aktaran Yalçın, "Halk arasında 'beyaz altın' diye anılan şapkalı mantarın 200'e yakın odada üretimi yapılıyor. Odaların 25'i proje kapsamında kaymakamlık ve belediye arazilerine kurulu." ifadelerini kullandı. 

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